İtalya'nın Chieti kenti yakınlarında patlayıcı maddeleri dönüştüren bir fabrikada meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Chieti yakınlarındaki Sabino Esplodenti di Casalbordino beldesinde, patlayıcı maddeleri geri dönüşüme kazandıran fabrikada öğlen saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın nedenine dair incelemenin devam ettiği bildirildi.

Basındaki haberlere göre, söz konusu fabrikayı işleten şirketin Contrada Termini'deki fabrikasında da Aralık 2020'de meydana gelen patlamada 3 işçi yaşamını yitirmişti.