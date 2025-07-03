Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İsviçre’den 195 bin İsviçre Frangı (208 bin 423 Euro) tutarında yeni bir mali destek aldığını açıkladı. Bu destek, İsviçre’nin 2023-2026 dönemi için taahhüt ettiği 1 milyon İsviçre Frangı tutarındaki yardımın üçüncü taksitini oluşturuyor.

Komite’den yapılan açıklamada, İsviçre’nin 2014’ten bu yana KŞK’ya sağladığı toplam yardımın 1 milyon 56 bin 875 Euro’ya ulaştığı belirtildi. Sağlanan destekle, 2025 yılı eğitim kapasitesinin ve genetik analiz çalışmalarının güçlendirilmesinin yanı sıra, kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projesiyle 2006’dan itibaren aktif olarak faaliyet gösteriyor. Komite, kayıp şahısların gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesi misyonunu yürütüyor.

Komite bugüne kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında toplam bin 54 kayıp şahsı kimliklendirerek ailelerine teslim etti ve usulüne uygun cenaze törenleri düzenlenmesini sağladı.