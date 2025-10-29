Ercan Havalimanı, Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam dokuz kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine ülkeye giriş yapan B.K. (E-22) ve F.H. (E-40) üzerinde arama yapıldı. Aramada, B.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram, F.H.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da ise, polis ekipleri tarafından S.K.’nin (E-27) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan iki kağıt parçası ile yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Söz konusu şahıs ve olayla bağlantılı olarak D.B. (K-31), Y.Ş. (E-24) ve Ç.Ş. (K-24) de tutuklandı.

Gazimağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından R.G.G. (E-36), S.Z. (K-28) ve E.G.’nin (E-26) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 107 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, şahıslar tutuklandı.

Olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.