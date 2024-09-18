“Ekonomik faktörlerle ilgili herhangi bir teknik veri tarafımıza sunulmamıştır. Toplantılarda objektif bir bakış açısıyla ekonomik değerlendirme yapma olasılığı yoktur”

“Asgari ücret seviyesi rekabet edebilirlik imkanlarını zorluyor, daha yüksek belirlenecek bir asgari ücret rekabet gücümüzü tamamen ortadan kaldıracaktır”

Lefkoşa, 18 Eylül 24 (TAK): Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sungur, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Sungur, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yasası’nın 4’üncü maddesine işaret ederek, “Asgari Ücret Komisyonu’na ülke ekonomisinin gelişimi ile ilgili ve/veya Yasa’nın içeriğinde de olan faktörlerle ilgili herhangi bir teknik verinin taraflarına sunulmadığını ve bu sebeple Komisyon toplantılarında objektif bir bakış açısıyla ekonomik değerlendirme yapma olasılığı bulunmadığını” belirtti.

Sungur, işverenler tarafı olarak “asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirlik imkanlarını zorladığı, daha yüksek belirlenecek bir asgari ücretin rekabet güçlerini tamamen ortadan kaldıracağı” görüşünde olduklarını ifade ederek, tüm bu gerçeklerden dolayı sendikanın, bugün yapılması planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere saat 13.30’ta ikinci kez toplanacağı duyurulmuştu ancak Bakanlar Kurulu’nun uzaması nedeniyle toplantı saat 16.00’a ertelendi.

Komisyon, yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman ve diğer yetkililerin katımıyla, 13 Eylül Cuma günü yapmıştı.

-Sungur: “Sektörel Asgari Ücret bir türlü uygulamaya sokulmamıştır”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sungur, işveren tarafı olarak sendikanın bugünkü Asgari Ücret Saptama Komisyon toplantısına katılmayacağını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Sungur, “Her dönem farklı sektörlerdeki gelişmelerin kesinlikle aynı olmayacağı, sektörlerdeki çalışma ikliminin farklı olduğu tarafımızdan ifade edilmiş, Sektörel Asgari Ücret uygulamasına geçilmesi gerektiği kararlaştırılmış, her dönem Komisyon'da bu yönde karar alınmış ve siyasi söz verilmiş, ancak Sektörel Asgari Ücret bir türlü uygulamaya sokulmamıştır.” dedi.

Sungur, “Üçüncü ülkelerden getirilen yabancı uyruklu çalışma izinli çalışanlara, diğer ülkelerde de örnekleri olduğu gibi, eğer taraflar çalışan –işveren anlaşırsa belirlenen asgari ücretin, yüzde 20 -yüzde 50 altında çalıştırılmasının önünün açılması yönünde komisyonda karar alınmış, siyasi söz verilmiş ancak bir türlü uygulamaya sokulmamıştır.” ifadelerini de kullandı.

- “2023 Ocak’ta Asgari Ücret yüzde 103,50 oranında arttırılmıştır”

Sungur, “KKTC’de brüt asgari ücretin, 2013-2022 periyotunda 400 Stg civarında, 2022-2023 periyotunda 600 Stg, 2024 de ise 800 sterlinin üstünde belirlendiğini” ifade ederek, “2021 yılında yıllık enflasyon (hayat pahalılığı) yüzde 46 olarak gerçekleşmesine rağmen, 2021 Şubat ayında 4 bin 400 TL olan brüt asgari ücret, 2022 Şubat ayında 7 bin TL'ye yükseltilerek, asgari ücret yüzde 59 oranında, 2023 yılında yıllık enflasyon (hayat pahalılığı) yüzde 83,61 olarak gerçekleşmesine rağmen, 2023 Ocak ayında 13,563 TL den Ocak 2024 de 27,587 TL ye yükseltilerek Asgari Ücret yüzde 103,50 oranında arttırılmıştır.” dedi.

- “Ekonomik faktörler ilgili herhangi bir teknik veri tarafımıza sunulmadı. Toplantılarda objektif değerlendirme yapma olasılığı yoktur”

Sungur, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yasası’nın 4. maddesi, asgari ücretin belirlenirken, a. Devlet Planlama Örgütü ile Ticaret Bakanlığınca saptanan geçim indeksini; b. İşçi ve ailelerinin insanca yaşam için gereksinmelerini; c. Hayat pahalılığı ve genel seyrini; d. Çalışanların yasalara dayalı olarak elde ettikleri sosyal güvenlik menfaatlerini; e. Verimlilik, istihdam ve devamlılık gibi benzer ekonomik faktörler; f. Çalışanların, ulusal gelirden sosyal adalete dayalı pay alabilmesini dikkate alır der.” diyerek devamla şunları kaydetti:

“Ancak bu süreçte, Asgari Ücret Komisyonu’na ülke ekonomimizin gelişimi ile ilgili ve/veya yasamızın içeriğinde de olan yukarıdaki faktörlerle ilgili herhangi bir teknik veri tarafımıza sunulmamıştır. Bu sebeple Komisyon toplantılarında objektif bir bakış açısıyla ekonomik değerlendirme yapma olasılığı yoktur.”

Sungur, “Bizim bakış açımızla ise asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirlik imkanlarını zorladığı, daha yüksek belirlenecek bir asgari ücretin ise rekabet gücümüzü tamamen ortadan kaldıracağı yönündedir” ifadelerini kullanarak, tüm bu gerçeklerden dolayı sendikanın bugünkü toplantıya katılmayacağını açıkladı.