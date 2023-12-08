İsveç’in Rum Teknoloji Üniversitesi’nden (TEPAK), İngiliz sömürge döneminde, 1927-1931 yılları arasında Kıbrıs’tan İsveç’e götürülen 20 binden fazla eski eserin TEPAK Dijital Kültürel Miras Laboratuvarı tarafından dijitalleştirilmesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre TEPAK Dijital Kültürel Miras Laboratuvarı Müdürü Marinos Yoannidis İsveç’in Güney Kıbrıs’tan, İsveç’teki Kıbrıs eski eserlerini dijitalleştirmesini talep ettiğini, bunun tarihte bir ilk olduğunu söyledi.

Dijitalleştirme işleminin Dijital Kültürel Miras alanında UNESCO’nun merkezi konumundaki TEPAK Dijital Kültürel Miras Laboratuvarı’nda yapılacağını belirten Yoannidis, İsveç’teki eski eserlerin, İsveç Prensi 6’ncı Gustave’ın, İsveç Kralı olmazdan önce, katıldığı 1927-1931 yılları arasında Ada’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler olduğu bilgisini verdi.