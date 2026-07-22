Dipkarpaz’da onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye yasa dışı giriş yapan kişiler ile yardım eden sekiz kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Dipkarpaz Sigaes bölgesinde 21-22 Temmuz tarihleri arasında, M.M.Ö.(E-38) ile M.P’nin (K-26) yardımlarıyla, 15-31 yaş aralığında 6 kişinin onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz şekilde KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Tüm şahıslar tutuklandı.

- Otel çalışanı müşterilerden tahsil edilen 22 bin 400 TL’yi çaldı

Gazimağusa’da bir otelde çalışan S.Ö.(K-36), 5-15 Temmuz tarihleri arasında otel müşterilerden tahsil edilen toplam 22 bin 400 TL parayı, yetkili şahsa vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

- Aracında muşta ve bıçak bulunan şahıs tutuklandı

Gönyeli’de, dün, polis tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, polisin "dur" emrine uymayıp durmayarak kontrol noktasından ayrılan kimliği meçhul sürücü, tespit edilerek durduruldu.

Zanlı C.A’nın (E-31) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda muşta ve bıçak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Alkollü kişi çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

İskele Boğaz’da, D.V.(E-38) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) olduğu sırada, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.