Erenköy-Karpaz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Surfcasting ve Sportif Balıkçılık Derneği’nin organizasyonunda ve Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Artesa Marine sponsorluğundaki etkinlik, “Deniz bizim, sahiller bizim, gelecek hepimizin” ve “Hep birlikte daha temiz bir Kıbrıs” sloganlarıyla çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

-Bakırcı: “Karpaz’a her kesimin sahip çıkması önemli”

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, konuyla ilgili açıklamasında, Karpaz Yarımadasında ve Esenköy kıyı şeridindeki temizlik kampanyasını düzenleyen ve katılanlara teşekkür ederek, Kıbrıs’ın en güzel sahillerinin bulunduğu Karpaz’a her kesimin sahip çıkmasının önemine işaret etti.

Bakırcı, bölgede özellikle yaz aylarında yoğun bir nüfus toplandığını belirterek, vatandaş ve turistlerin bölgeyi sadece tatil yapmak ya da gezmek için değil, aynı zamanda doğal güzellikleri için de tercih ettiğini kaydetti.

Çocuklara, kirletmeden ve yok etmeden bir doğa bırakmanın önemini vurgulayan Bakırcı, halka çevreyi ve doğayı yangınlardan ve çevre kirliliğinden koruma çağrısında bulundu.