Adı, “Great Sea Interconnector” olarak değiştirilen Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı ile ilgili dün, birtakım temaslar yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, projenin yeni uygulayıcısı olan Yunanistan “Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” (ADMİE) tarafından yapılan isim değişikliği ile birlikte dün, ADMİE CEO’su Manusos Manusakis’in Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Manusakis’in, elektrik bağlantısının sağlanmasının ardından Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatının düşeceğini ve önemli olanın, elektrik bağlantısının maliyeti değil, tüketiciye yansıyacak olan elektrik faturalarındaki düşüş olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Manusakis, Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısının, altyapı çalışmalarını üstlenen “Siemens” şirketiyle 2024 yılı sonunda imzalanacak olan anlaşmanın ardından 4-5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Manusakis, projenin bir önceki uygulayıcısı tarafından, sistemin 2029 yıl sonlarında hazır olacağına yönelik değerlendirmeler yapıldığını anımsatırken, Güney Kıbrıs-İsrail bağlantısı için de iki ülkenin enerji düzenleme kurulları arasında, Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya benzeyen bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti.

Gazete, görüşmede hazır bulunan Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun ise, yabancı kuruluş tarafından projenin ön taslağının hazırlanarak kendilerine gönderildiğini ve sonuçların olumlu olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın bu projeye 100 milyon Euro’luk özsermaye ile katılacağını ifade etti.