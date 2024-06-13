1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında; Göçeri, Dağyolu, Şirinevler ağıllar ve Şirinevler’in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

2- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti Bahçeler Bölgesi – İş Bankası civarı, Polis Karakolu arkası Northernland Sitesi, Levent Sitesi, Noyanlar Sitesi 3 ve 5 civarına etkili olacak.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.