İstatistik Kurumu’nun Türkiye İstatistik Kurumu uzmanlarından teknik destek alarak gerekli çalışmaları başlattığına işaret eden Demir, ülkede birçok kurum ve kuruluş bünyesinde tutulan idari kayıtlarla çalışılarak değişen varsayımlara yönelik güncel eğilimlerin belirlendiğini ve “Nüfus Projeksiyonları”nı bu doğrultuda güncellemek için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Demir, kurumun çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını, kalite kontrol değerlendirmesi ardından sonuçların en erken zamanda kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Demir yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 2021 yılından sonra ülkede yaşanan göç hareketliliğinin, mevcut nüfus yapısı ve nüfus büyüklüğünü değiştirdiğini, bunun da projeksiyon rakamlarının gerçek rakamların altında kalmasına neden olduğunu söyledi.

Kurumun en önemli çalışmalarından birinin "Nüfus Projeksiyonları" olduğunu kaydeden Demir, "Kurumumuzun Nüfus Projeksiyonlarında bir revizyon yapması elzem hale gelmiştir" dedi.

“Nüfus Projeksiyonları”nın geleceğe yönelik politika üretme noktasında büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nüfus Projeksiyonları, mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında tahminlerde bulunularak sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar.

Kurumumuz son projeksiyonlarını 2014 yılında, 2011 Nüfus ve Konut sayımını baz alarak yapmıştır. Yapılan nüfus projeksiyonları, kayıt sistemlerinden elde edilen doğum ve ölüm verileri ile ülkemizde göçün önemli bir göstergesi olan yüksek öğrenimdeki yabancı uyruklu öğrenci sayılarında meydana gelen gelişmeler kullanılarak hesaplanmaktadır.”