İstanbul’daki “Büyük Filistin Mitingi”ne Cumhurbaşkanı Tatar a katıldı

İstanbul’da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’ne, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, İstanbul’da düzenlenen geniş katılımlı mitingle kınandı.

Mitingde konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya seslendi, önemli mesajlar verdi.

Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, platforma çıkarak katılımcıları selamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, mitinge katılan Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarını, yurt dışından mitinge katılan misafirleri ve İstanbulluları en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.

Erdoğan, İsrail’i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz vurgusu yaptı.

Mitingde, Gazze’ye destek sloganları atılırken, saldırıların bir an önce sonlandırılması istendi.

Mitinge katılan milyonlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız" dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin her zaman zulüm karşısında mazlumun yanında yer alan bir millet olduğuna işaret ederek, dünyanın binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce izlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu nasıl terörist ise Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir? Bundan bihaber olan bedhahlar, talihsizler var ve onlara ülkemde oy atanların da şu anda iyi düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

-Cumhurbaşkanı Tatar bu gece yurda dönüyor

Öte yandan Türkiye'deki temaslarını bugün de sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Adıyaman Tanıtım Günleri’ne de katıldı, KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği ile bir araya geldi, stantları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Afyonkarahisar, Ankara ve Çanakkale temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul’da yer alan mitinge katıldı. Tatar, bu gece ülkeye dönüyor.

(BRT-AA-EMR/GÜL) Fotoğraflı