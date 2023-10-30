Kartal Belediyesinin etkinliğinde Türkiye'nin 81 ili, KKTC ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu

İstanbul'un ilçe belediyelerince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde hava ve yer akrobatları yer aldı.

İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluştu.

Etkinlikte, zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, piyanist İlyun Bürkev, Sıla ve Edis sahne aldı.

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'in namus ve şeref sözü olduğunu söyledi.

- Kartal'da Türkiye Haritası Anıtı

Kartal Belediyesi, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Etkinlikleri" kapsamında Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu.

Etkinlikte, 7 bölgeye ayrılmış kaideye 3 ülkeden gelen topraklar serpildi.