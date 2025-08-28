Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Hamas'la esir takası anlaşması yapması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonun haberine göre, esirlerin aileleri, yakınlarının serbest kalmasını sağlayacak anlaşmaya varmayı reddeden Netanyahu'yu, evinin önünde protesto etti.

Eylemcilerden bazıları Gazze'de tutulan yakınlarının resimlerini taşırken, bazıları da taleplerini dile getirdikleri İngilizce ve İbranice pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlık ve soykırım aleyhinde herhangi bir talebin dile getirilmediği pankartlarda, "Savaşı bitirin ve tümünü eve getirin", "Gazze'nin işgal edilmesi tutulan sivil ve askerler için tehlikedir" ifadeleri yer aldı.