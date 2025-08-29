Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin "Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)" mekanizması kapsamında 150 milyar avroluk ortak savunma fonuna tam talepte bulunduğunu açıkladı.

Von der Leyen, Letonya'da yaptığı açıklamada, bu ülkenin de başvuru yapmasıyla AB'nin toplam 19 üyesinin 150 milyar avroluk krediden faydalanmak için talepte bulunduğunu duyurdu.

Bunun bir ortak tedarik mekanizması olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Hava ve füze savunması, siber savunma ve elbette insansız hava araçlarını kapsıyor. 19 üye ülke, Letonya dahil, destek talebinde bulundu. 150 milyar avroluk fonun tamamının talep gördüğünü duyurmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, birçok üye ülkenin bu kaynağı Ukrayna savunma sanayisini desteklemek için de kullanmayı planladığını kaydetti.

Daha önce Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bu kredi mekanizmasıyla ilgilendiğini ifade etmişti.

AB, mart ayında duyurduğu SAFE girişimi kapsamında 150 milyar avroya kadar çıkabilecek bir kredi havuzuyla savunma üretiminde bağımsızlık elde etmeyi amaçlıyor.