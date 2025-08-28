Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Virar kentinde bulunan 4 katlı bina çöktü.

Yetkililer, olayda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, yasa dışı şekilde inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını kaydetti.