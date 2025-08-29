Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin girişimleriyle 29 Ağustos'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü" olarak ilan edildiğini belirterek, "Halkımız, nükleer silah denemelerinin en ağır sonuçlarının kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Tokayev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Gelecek nesiller için barışı güçlendirmeliyiz." paylaşımında bulundu.

Tokayev, böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Gelecek nesiller için barışı güçlendirmeli, uluslararası işbirliğini geliştirmeli, nükleer silahsızlanma ve nükleer denemelerden vazgeçilmesi yönünde çaba göstermeliyiz. Barış ve güvenlik tüm insanlığı birleştiren en yüce değerlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

29 Ağustos 1991'de Kazakistan'ın doğusunda faaliyet gösteren Sovyetler Birliği'nin Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası kapatılmıştı.

Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nda 40 yılda 456 kez nükleer silah test edilmiş ve yaklaşık 1,5 milyondan fazla kişi radyoaktiviteden etkilenmişti