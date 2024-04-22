İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde iki eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 16 çocuk ile 6 kadının bulunduğu 24 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun cumartesi akşamı Refah kentinin doğusuyla orta bölgelerinde iki ayrı binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 13’ten 24’e yükseldi.

Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 16’sının çocuk, 6’sının da kadın olduğuna dikkati çekerek, hala enkaz altında çok sayıda kayıp ve yaralı olduğunu aktardı.

Gazze’deki Sivil Savunma İdaresi’nden dün gece yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu.” ifadesi kullanılmıştı.

Sivil Savunma İdaresi’nden dün akşam yapılan bir başka açıklamada da, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

- İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.