Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Hamadiye otoyolunda bir aracı hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Ayta el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya, Gazze'de Ateşkes İçin Güvenlik Konseyi'nde Onaylanan Belgenin Uygulanmamasını Eleştirdi Rusya, Gazze'de Ateşkes İçin Güvenlik Konseyi'nde Onaylanan Belgenin Uygulanmamasını Eleştirdi

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Kaynak: rss