Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Bilgi ve Farkındalık Alt Müdürü Yarbay Nesim Bernavi, resmi radyoya yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin ordu birlikleri, orman idaresi, yerel yönetimler, belediye başkanları, ilgili kurumlar ve vatandaşlarla koordinasyon halinde aktif yangınları kontrol altına alma ve yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cezayir'de sıcaklık artışıyla eş zamanlı olarak yaklaşık 12 gündür olağanüstü bir orman ve çalılık yangını dalgası yaşandığını ifade eden Bernavi, "Sivil savunma ekipleri, 1 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde yaklaşık 1460 yangına müdahale etti ve bunların yüzde 85 ila 90'ını söndürmeyi başardı." dedi.

Bernavi, 1 Mayıs'tan bu yana kaydedilen toplam yangın sayısının 3 bin 719'a ulaştığı bilgisini paylaşarak, 2025'in aynı döneminde bu sayının 1501 olduğunu, dolayısıyla bu yıl yaklaşık iki katı bir artış yaşandığını ve sezonun yangınlarının büyük kısmının son 12 günde kaydedildiğini aktardı.

Aktif yangınların ülkenin kuzey vilayetlerinin çoğunu kapsadığını belirten Bernavi, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınlarda 1666 hektardan fazla bitki örtüsünün zarar gördüğünü bildirdi.

Zarar gören alanların 356 hektarını orman, 545 hektarını makilik, 661 hektarını çalılık ve 14 hektarını alfa otu alanlarının oluşturduğunu belirten Bernavi, ayrıca 89 hektarlık meyve ağacı ve dağlık tarım arazisinin de etkilendiğini kaydetti. Bernavi, bu kayıpların 2025'in aynı döneminde kaydedilen ve 467 hektarı geçmeyen hasarın çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Cezayir'de son yıllarda düzinelerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına, ayrıca geniş ormanlık alanların yok olmasına neden olan büyük yangınlar yaşanmış, bunun üzerine yetkililer yangın çıkaranlara yönelik cezaları bazı durumlarda 30 yıla kadar hapis istemiyle sertleştirmişti.