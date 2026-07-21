BBC’nin haberine göre duruşmanın ardından mahkeme dışında konuşan kardeşlerin avukatı, “iade talebine karşı mücadele edeceklerini” söyledi.

AP News'e göre hakim, kardeşlerin bir sonraki duruşması için 27 Temmuz tarihini verdi.

İadeye ilişkin nihai kararın ise sonuçta Trump yönetimi tarafından verilmesi gerekecek.

Tate kardeşler, İngiliz makamlarının ikili hakkında 38 yeni suçlama yöneltmesinin ardından ABD'de gözaltına alındı.

Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Andrew'un yedi yeni tecavüz suçlamasının yanı sıra insan kaçakçılığı ve bir çocuğa ait müstehcen görüntülerle ilgili suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Tristan hakkındaki suçlamalar arasında iki tecavüz suçlaması ve cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığına ilişkin üç suçlama bulunuyor.

Bedfordshire ve Hertfordshire polisi, kardeşler hakkındaki toplam suçlama sayısının artık 59 olduğunu söyledi.

Suçların Temmuz 2010 ile Ağustos 2017 arasında işlendiği iddia ediliyor.

2025 yılında, benzer suçlamalarla karşı karşıya oldukları Romanya'dan ayrılarak Florida'ya gelen Tate kardeşler, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları defalarca reddetti.

CPS, gözaltılarının ardından savcıların İngiltere ve ABD vatandaşı olan kardeşlerin İngiltere'ye iadesi için yasal süreci başlatacağını söylemişti.

CPS Özel Suçlar Dairesi Başkanı Malcolm McHaffie, "Bu suçlama kararları, Bedfordshire Polisinden ek bir delil dosyasının alınmasının ardından verildi ve bu davadaki iddia edilen mağdur sayısını yediye çıkardı." dedi.

Bedfordshire ve Hertfordshire polisi, "karmaşık bir soruşturma" olarak nitelendirdiği süreç kapsamında çeşitli suçları araştırıyordu.

Bunun sonucunda kardeşler hakkında 38 yeni suçlama onaylandı.

Böylece 39 yaşındaki Andrew Birleşik Krallık'ta toplam 42 suçlamayla, 37 yaşındaki Tristan ise 17 suçlamayla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü gözaltıların "iade işlemleri kapsamında" gerçekleştirildiğini söylemişti.