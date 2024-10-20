Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

-Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinlinin, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezilerek öldürüldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.

Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.