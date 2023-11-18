Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtti.

Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etti.

Hastanede, 5 sağlık personeli ile ayaklarından yaralanan ve geçirdikleri ameliyat nedeniyle yürüyemez durumdaki yaklaşık 120 hastanın ve 30 prematüre bebeğin kaldığını, bunların çıkarılması için de BM yetkilileri ve Kızılhaç ile koordinasyon sağlandığı kaydetti.

Bir haftadan daha fazla süredir suyun kesik olması ve çocukların bir süredir oksijensiz kalması nedeniyle hastanedeki durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ebu Silmiyye, “İsrail ordusu, hastanedeki oksijen istasyonlarını, su hatlarını ve ilaç depolarını kullanılmaz hale getirdi. Hastanede yaşama uygun yer yok, yiyecek dahi yok” dedi.

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı açıklamada, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesine sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurmuştu.