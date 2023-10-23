Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerden 2 bin 55'inin çocuk, 1119'unun kadın olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 57 sağlık personeli hayatını kaybettiğini, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını da açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

-İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde şu ana kadar aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

- 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1215 Filistinli gözaltına alındı

Son gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 1215 oldu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlermiş, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, Eriha, El Halil, Beyt Rima gibi kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçlerinin 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

-“İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazze'ye hiç yakıt girmedi”

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne herhangi bir yakıt girişi olmadığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

-Refah Sınır Kapısı acilen kalıcı olarak açılmalı

Hükümet bir diğer açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani durumu bir nebze de olsa düzeltmek için başta yakıt olmak üzere insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda maddelerinin kente sürekli giriş yapmasına izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

-Gazze'de yakıt krizi nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzere

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) dün yapılan açıklamada da Kuruluşun Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığı, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, insani yardım yapılamayacağı duyurulmuştu.