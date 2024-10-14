Lübnan Kızılhaçından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aytu beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiği, 4 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

- İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

-İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 21 Filistinli daha öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine yönelik topçu saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, 40 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıya (İHA) bombalaması sonucu ise 5 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'nın Safi ve en-Nezle bölgesinde de düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.