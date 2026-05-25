Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in Pakistan'ın Orta Doğu'da barışın tesisi için üstlendiği proaktif rolü takdir ettiğini ifade eden Şi, iki ülke arasında yakın iletişimi ve eşgüdümü sürdürerek tek taraflılığa ve soğuk savaş mantığına birlikte karşı çıkmayı, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı teşvik etmeyi istediklerini kaydetti.

Başbakan Şerif de ABD ile İran arasındaki arabuluculuğundaki desteğinden ötürü Çin'e teşekkür ederek, Şi'nin Orta Doğu'daki krize ilişkin 4 maddelik önerisinin barışa rehber edecek bir plan sunduğunu söyledi.

- "Barış zor da olsa sonunda gerçekleşecektir"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmesinde, Pakistan'ın tüm tarafların güvenine haiz bir arabulucu olduğunu, Çin'in Pakistan'ın bu yöndeki çabalarını takdir ettiğini ve desteklediğini belirterek, "Barış zor da olsa sonunda gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

Hafta sonunda Tahran'da yaptığı görüşmelere ilişkin muhatabını bilgilendiren Genelkurmay Başkanı Munir de bir anlaşmayı tamamlamaya yakın olduklarını, Pakistan'ın bu konudaki çabalarını sürdüreceğini ve Çin'in bu konuda daha ileri rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.

- Şerif, Orta Doğu'daki ateşkes belirsizliği içinde Çin'i ziyaret ediyor

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, ülkesinin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

ABD ile İran arasında 7. haftasına giren ateşkes sürecinde tarafların anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin işaretler olsa da görüşmeler henüz bir sonuca ulaşmış değil.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamasının ardından dün müzakere heyetine anlaşma konusunda acele etmemeleri talimatı verdiğini, çünkü "zamanın lehlerine olduğunu" ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Daha sonra yeniden başlayan müzakereler kesintilerle sürdürülmüştü.

- Çin'in tutumu

Çin, savaşın başlangıcından itibaren çatışmaların sonlandırılması ve İran ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde mesajlar verdi.

Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına desteğini vurgulayan Pekin'in, ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde İranlı yetkilileri ateşkes için bir yol bulmaya teşvik ettiği, öte yandan Pakistan, Türkiye ve Mısır aracılığıyla ilettiği mesajlarla müzakerelerde etkili olduğu iddia edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, 30 Mart'ta Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için 5 maddelik ortak girişim önerisini duyurmuştu.

Taraflar, 5 maddelik öneride, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, en kısa sürede barış görüşmelerine başlanması, sivillerin ve sivil altyapının korunması, seyrüsefer rotalarının güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üstünlüğünün korunmasının gereğine vurgu yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 14 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki krizin çözümünde barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlik ile kalkınma arasındaki dengenin sağlanması ilkeleri işaret eden 4 maddelik barış önerisinde bulunmuştu.