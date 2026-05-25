Yüksek derecede yanıcı olan metil metakrilat maddesinin bulunduğu tank, perşembe günü yaklaşık 172 bin kişinin yaşadığı ve Los Angeles’ın yaklaşık 35 kilometre güneyindeki Garden Grove kentindeki GKN Aerospace tesisinde aşırı ısınmaya başladı.

Cumartesi günü gelindiğinde ise korkuların büyümesi üzerine Gavin Newsom olağanüstü hal ilan etti. Tankın çatlayarak yaklaşık 26 bin 500 litre zehirli maddeyi çevreye yayabileceği ya da patlayarak yakındaki diğer tankları da tehlikeye atabileceği endişesiyle on binlerce kişinin yaşadığı bölgede tahliye emirleri verildi.

İtfaiyeciler, hafta sonu tankta oluşan bir çatlağın basıncın azalmasına yardımcı olduğunu ve tankın sıcaklığının bir miktar düştüğünü belirtti.

Orange County İtfaiye Kurumu’nda daire başkanı olan Craig Covey, yayımlanan video açıklamasında “Bu son derece olumlu bir gelişme.” dedi.

California Valisi Gavin Newsom, Orange County'de olağanüstü hal ilan etmiş, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgede federal acil durum ilan etmesi çağrısında bulunmuştu. Orange County Bölge Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı..