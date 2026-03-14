Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Litani Nehri üzerindeki Hardali Köprüsü’ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu Nebatiye vilayeti ile Mercayun'u birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapandığı ve geçişin son derece tehlikeli hale geldiği belirtildi.

Yetkililer, yolu yeniden ulaşıma açmak ve hasarı gidermek için temasların sürdüğünü ancak çalışmaların zaman alabileceğini ifade etti.

İsrail ordusu, 13 Mart'ta Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef almıştı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.