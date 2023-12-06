İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini yeniden bombalamaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren tank ve toplarla Lübnan'ın içindeki bazı bölgelerin bombalandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'ın harekât komutanlığı karargâhına hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırıda hedef alınan noktanın yerine dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada da Lübnan'dan Arab el-Aramişe yakınlarındaki bir askeri bölge ile Cebel eş-Şeyh bölgesindeki bir askeri bölgeye doğru çok sayıda top mermisi atıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, atış yapılan noktalara ateşle karşılık verdiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.