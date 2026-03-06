2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren 6 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılar sonucu şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren Dahiye bölgesine 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

- İsrail'den Dahiye'deki mahalleler için sürgün emri ve saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.