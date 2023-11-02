İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 1000'den fazla Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 6'sı Nablus'ta olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti

Saldırı ve baskınlar sırasında çıkan olaylarda 1900 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve çevresinde, 7 Ekim'den bu yana 133 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı baskın ve gözaltı dalgasını sürdürüyor.

Batı Şeria ve Kudüs ve çevresinde, Filistinlilerin öldürülmesi, tutuklanması, mülklerine ve bölgenin altyapısına zarar verilmesi gibi ihlallerini sürdüren İsrail güçleri, son dönemlerde bunları daha da artırdı.

Tulkerem ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlarını arttıran İsrail güçleri, Nur eş-Şems ve Cenin mülteci kamplarında Filistinlilere ait binaları yıktı, araçlara ve mülklere büyük zarar verdi.

Bu sürede, Kudüs ve banliyölerinde 13, Batı Şeria'daki Tulkerem'de 24, Cenin'de 21, Nablus'ta 21, Ramallah'ta 18, El Halil'de 15, Eriha'da 5, Kalkiliye'de 6, Tubas'da 5, Beytüllahim'de 4 ve El-Bira da 1 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Operasyonlar ve baskınlar sırasında çıkan olaylarda 1900 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

- Yahudi yerleşimciler 8 Filistinliyi öldürdü

Bu süreçte, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik 300 saldırı gerçekleşti. Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 6'sı Nablus'a bağlı Kusra beldesinde olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve çevresindeki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 133 Filistinli öldürüldü, 1000'den fazla Filistinli yaralandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.