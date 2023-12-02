İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldürülürken, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 15 bini geçti

Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf da İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın elinde esir tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de "insani aranın" bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu.

"İnsani ara"nın sona ermesiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının tekrar başlaması üzerine dün Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişinin durduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze merkezi ve kuzeyindeki sağlık altyapısında "büyük felaket" yaşandığını bildirdi.

- İsrail, Gazze'de 400‘den fazla yere saldırı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest haberci olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, AA muhabirine "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından İsrail'in, çalıştığı hastane yakınına saldırdığını belirtti.

İsrail ordusu Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedeflerin” hava saldırısıyla vurulduğunu duyururken, İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD ve Mısır'ın Gazze'de "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, "savaşın ardından Gazze'de derin bir tampon bölge kurma" planından bahsettiği belirtildi.

- Gazze'de yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamıyor

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

- Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıda 100'den fazla kişi öldürüldü

İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin bu gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

Bununla birlikte İsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bugün öğle saatlerinde düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü aktardı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 249 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.