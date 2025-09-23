ABD yönetiminin İsrail'i bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına karşı işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmemesi konusunda uyardığı ileri sürüldü.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi konusunda İsrail'i "özel olarak" uyardığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail'in Washington'un uyarısına rağmen ilhak konusundaki "tartışmanın sonuna gelindiğini düşünmediği" ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump ile 29 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Batı Şeria'nın ilhakı konusunu gündeme getireceği belirtildi.

Haberde, ABD yönetiminin Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi planına kamuoyu önünde tavır almaktan kaçındığına işaret edildi.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürmüştü.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Başbakan Netanyahu ise İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrası yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulunmuştu.