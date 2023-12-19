İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye yönelik insani yardım koridoru konusuna ivme kazandırmak amacıyla yarın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in yarın geleceği yönündeki haberleri doğruladı.

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in ziyaret nedeninin Rum Yönetimi’nin Gazze’deki sivil halka yönelik insani yardımın sağlanması için insani koridorun oluşturulması inisiyatifinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesiyle ilgili planlarla alakalı olduğu da ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’in ziyaretinin öğleden önce başlaması ve öğleden sonraya kadar da sürmesi bekleniyor.

Cohen’in ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de görüşmesinin ihtimal dışı olmadığı ifade edildi.