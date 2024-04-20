İran’ın misilleme saldırısı arifesinde Katar’taki ABD üssünden İsrail’e, Güney Kıbrıs üzerinden füze sevkiyatı gerçekleştirildiği haber verildi.

Haravgi haberi, "Hükümet Füze Sevkiyatını Bilmiyormuş Gibi Yapıyor… Kıbrıs’ı ve Halkını Tehlikeye Atıyor” başlığıyla manşetten verirken haberini, İsrail devlet televizyonunun perşembe geceki ana haber bültenine dayandırdı.

Habere göre Amerikan füzeleri Katar’dan sivil nakliye uçaklarıyla Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e, güney İsrail’deki Negev çölünde bulunan Nevtim üssüne sevk edildi. Güney Kıbrıs, Katar’ın İsrail ile diplomatik ilişkileri olmadığından, Katarlı siyasiler zor durumda kalmasın diye transit istasyonu olarak kullanıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Sözcüsü Viktoras Papadopulos, dün RİK’e yaptığı açıklamada, füze sevkiyatı için Rum yönetimine başvuru yapılmadığını, böyle bir izin de verilmediğini söyledi. Papadopulos sevkiyatın İngiliz üsleri üzerinden mi yapıldığı sorusuna “Bilmiyorum.” cevabını verdi.

Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de bu konudaki açıklamasında “Öyle bir bilgi yok.” dedi.

AKEL, İsrail devlet televizyonunun haberinin “endişe yarattığı ve Hristodulidis hükümetini sorumluluklarıyla yüz yüze getirdiği” görüşünü belirttiği bir açıklama yayımladı.

"Hükümet, ülke için tehlikeli olduğu kesin bir şey hakkında, sanki vatanımızda değil başka bir ülkede olmuş gibi, bilgisi olmadığını söyleyemez" denilen açıklamada “Amerikan füzelerinin İsrail’e Kıbrıs üzerinden sevk edildiğini bilmiyorsa, sevkiyatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırmak ve müdahil yabancı ülkelere gerekli protestolara bulunmak zorunda. Bunları yapmazsa, o zaman başka bir şey oluyordur.” denildi.

AKEL, “Halk ülkenin İsrail, Amerikan ve İngilizlerin Filistin halkının katletmesini kolaylaştırmak için yolgeçen hanına çevrilmesini kabul etmez.” vurgusunu da yaptı.

Politis de Sözcü Letimbiotis’in, İsrail’e Amerikan füzelerinin Güney Kıbrıs üzerinden sevk edildiği yolundaki haberler üzerine “Öyle bir izin verilmedi, bu yönde bir bilgimiz de yok.” dediğini aktardı