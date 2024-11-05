İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

İsrail basınında yer alan haberde, görevden alınan Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yeni Savunma Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Katz'ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Netanyahu'nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar'ın oturacağı kaydedildi.

- Netanyahu, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı

Netanyahu, kararı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda Gallant'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk aylarında Gallant ile arasında "güven olduğunu" ileri süren Netanyahu, "Ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki bu güven kırıldı.” dedi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların idaresine ilişkin Gallant ile anlaşamadıklarını ve Savunma Bakanı'nın kabine kararlarını "ihlal eden kararlar ve açıklamalar" yaptığını savundu.

Savunma Bakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Netanyahu, Gallant'ı "dolaylı olarak İsrail'in düşmanlarına yardım etmekle" suçladı.

Görevden alınma kararı sonrası Gallant, istifa mektubunu Netanyahu'ya sundu.

- Aşırı sağcı Bakan'dan Netanyahu'ya destek

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, Gallant'ı görevden alması kararına destek verdi.

Ben-Gvir, sık sık sosyal medyadan atıştığı Gallant'ı görevden alması nedeniyle Netanyahu'yu tebrik etti.

Öte yandan muhalefet partileri, Gallant'ın görevden alınmasına tepki göstermek için halkı protestoya çağırdı.

- Netanyahu, 2023'te de görevden almak istemişti

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.

Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti. İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle Netanyahu ile Gallant, Gazze'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı.

Ayrıca Gallant'ın Lübnan'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da Savunma Bakanı bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.

- Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor

İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Netanyahu'nun Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması İsrail'de muhalefet kesimi tarafından eleştirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

- Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Halevi'yi de görevden alacağı iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edilirken Başbakanlık bunu reddetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun Gallant'ın ardından Halevi ve Bar'ı da görevden almaya hazırlandığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı. Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.