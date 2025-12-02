İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından yolsuzluk davalarında ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsrail basını, Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını aktardı.

Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

Mahkeme heyeti, talebin değerlendireceğini belirtirken duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına değinilmedi.

Savcılık talebe itiraz etmezken mahkeme heyeti değerlendirmenin ardından yarınki duruşmanın iptal edilmesine karar verdi.

- Netanyahu ile savcı arasında "yalancılık" tartışması

Duruşma sırasında Netanyahu ile davanın savcısı arasında yalancılık tartışması yaşandı.

Savcı, Netanyahu'nun Walla haber sitesine sadece seçim döneminde röportaj verdiği yönündeki ifadesini çürütecek kanıtların sunulmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, savcının kendisini yalancılıkla itham ettiğini söyleyerek "Bu davanın tamamı, sizin başından beri ne kadar yalan söylediğinizi kanıtladı. Walla'yı her zaman düşmanca bir site olarak gördüm ve röportaj taleplerini defalarca reddettim." ifadesini kullandı.

Ayrıca (Walla platformunun eski sahibi olan Bezeq patronu) Shaul Elovitch'e Walla konusunda tavsiyeler verdiğini aktaran Netanyahu, Elovitch'in tavsiyelerini yerine getiremediğini iddia etti ve "Walla önemliydi, onu değiştirmek için defalarca denemeler yaptım." itirafında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

- Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.