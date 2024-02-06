Avrupa Birliği (AB), 6 Şubat 2023'deki depremlerin etkileriyle mücadelede Türkiye ve Suriye'nin yanında olma kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin hem Türkiye hem de Suriye'de depremlerden etkilenenlerle dayanışma içinde olma kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

AB'nin depremin akabinde Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ulaştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, 20 Mart 2023'te Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere 6,05 milyar avroluk taahhütte bulunulan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlediğine değinildi.

Açıklamada AB'nin 2023'te deprem müdahalesi için 78,2 milyon avroluk insani yardım sağladığı ifade edilirken, depremden etkilenen mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemek için 26 milyon avroluk yeni yardım paketinin 2 Şubat'ta açıklandığı anımsatıldı.

-Suriye

Açıklamada depremin daha da kötüleştirdiği insani krizin ciddiyeti dikkate alınarak, AB'nin Suriye'ye yönelik mevcut kısıtlayıcı tedbirleri değiştirerek müdahaleyi kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada deprem nedeniyle Suriye'ye yapılan insani yardımın miktarı toplam 75 milyon avro olarak ifade edildi.

Özellikle barınma, su, sanitasyon ve hijyen desteği, tıbbi malzeme dağıtımı ve nakit yardıma odaklanıldığının kaydedildiği açıklamada, bahar aylarında "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu sekizinci Brüksel Konferansına ev sahipliği yapılarak bu desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.