İspanya'nın doğusunda ve güneyinde meydana gelen ani sel felaketi nedeniyle çok sayıda kişi kaybolurken, tren seferleri aksadı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklendiğinden yoğun yağış için kırmızı alarm verildi

Madrid, 30 Ekim 24 (TAK): İspanya'nın doğu ve güney kesimlerinde yer alan köylerin sokaklarında dün meydana gelen sel baskınları sonucu en az 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanyol yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, ani sel felaketlerinin araçları köy sokaklarında sürüklediğini ve tren seferlerini aksattığını belirterek, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu aktarmıştı.

Malaga yakınlarında yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bir hızlı tren raydan çıktı ancak olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Sel felaketi ayrıca, Valencia ile Madrid arasındaki yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra etkilenen bölgelerdeki diğer banliyö hatlarını da aksattı.

Devlet Meteoroloji Ajansı, Valencia Bölgesi için şiddetli yağış nedeniyle kırmızı alarm verdi. Burada Picanya’da sel sonucu bir köprü çöktü.

Resmi raporlara göre, Turis ve Utiel gibi belediyelere metrekareye yaklaşık 200 litre yağmur düştü ve güney ve doğudaki birçok yerleşim yeri yalnızca salı günü 100 litreden fazla yağış aldı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini ve yerel halkın tedbirli olmasını istedi. Ajans, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Salı en şiddetli gün olacak ancak önümüzdeki günlerde de çok kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek,” dedi.

İspanya, son yıllarda benzer sonbahar fırtınaları yaşadı. Ülke, bu yıl yaşanan ciddi kuraklıktan sonra yağışlar sayesinde bir miktar toparlanmış durumda. Bilim insanları, aşırı hava olaylarındaki artışın muhtemelen iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu savunuyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son iki gündür ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel ve su baskını riskinin devam etmesinden dolayı, vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.

Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da oluşturulan Kriz Masası'nda yaptığı toplantının ardından, kameraların karşısına geçerek "Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor." dedi.

Sanchez, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." diye konuştu.