İspanya'yı son iki haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok yerleşim yerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağışlardan en çok etkilenen İspanya'nın ortasındaki Madrid, Kastilya ve La Mancha ile güneyindeki Endülüs bölgelerinde su taşkınından dolayı kırmızı alarm ilan edildi.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamalarda, Kastilya ve La Mancha'ya bağlı olan Toledo'nun Escalona ve Talvera de la Reina ilçelerinde 60, güneydeki Cadiz kentinin Jerez de la Frontera ilçesinde ise 200 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca, 20 kadar yolun trafiğe kapatıldığı Jerez de la Frontera'da iki okulda eğitime ara verildi.

Yetkililer, ülkenin orta bölgelerinden geçen Henares, Jarama, Alberche ve güneydeki Guadalete nehirlerinde su seviyesinin yükselmesinden dolayı çok sayıda tarım arazisi ve evin zarar gördüğünü duyurdu.

Madrid özerk yönetimi Acil Durum Merkezi de bölgesinde bulunan barajlardaki su seviyelerinin son 5 yılın en üst seviyesine çıktığını, alarm durumunda olduklarını açıkladı.

İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan ve özellikle Valensiya bölgesini vuran şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 232 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.