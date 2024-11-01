Beyarmudu'nda yakında açılacak parkın adı, çocukların oylarıyla "Beyarmudu #Doğa Parkı" olarak belirlendi.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Beyarmudu’nda hizmete açılacak yeni Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı Projesi’nin isminin, çocukların katılımıyla yapılan anket sonucunda oyçokluğuyla "Beyarmudu #Doğa Parkı" olarak belirlendiği belirtildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, çocukları yerel yönetim sürecine dahil ettiklerini belirterek, “Katılımcı demokrasi anlayışımızla çocuklarımızı karar süreçlerinde söz sahibi yapıyoruz. Parkımızın adını belirlemek için çocuklarımızın katıldığı bir anket düzenledik, sonuç olarak da ‘Beyarmudu #Doğa Parkı’ isminde karar kıldık.” dedi.

Bebek, tüm bölgelerde çocukların taleplerini hızlıca karşıladıklarını vurgulayarak, “Parksız köyümüz kalmayacak. Çocuklarımızı en güzel parklara kavuşturmak için çalışıyoruz. Kısa sürede her parkımıza çocukların belirlediği isim tabelalarını koyacağız.” ifadelerini kullandı.