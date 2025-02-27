“Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, hayatı ve eserleri” isimli kitabın tanıtım ve imza gecesi, İsmet V. Güney Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Işık Kitabevi tarafından yayımlanan ve İsmet Vehit Güney'in kızı Nilgün Güney tarafından kaleme alınan, İsmet V. Güney’in yaşadığı döneme (1923-2009) ışık tutan kitapla ilgili tanıtım ve imza gecesinde, bir de mini İsmet V. Güney sergisi yer aldı.

Sanatçı, yazar ve sanatseverin katıldığı gecede kitabın yazarı Nilgün Güney, kitabı yazmaya pandemi döneminde başladığını ve tamamlamasının 4-5 yılını aldığını söyleyerek, “Kitabı bu toplumun bir sanatçısı olarak böyle bir karakterin kayıt altına alınması gerektiğine inandığım için yaptım. Duygusal şeyler de var, onu inkâr edemem. Ama böyle bir şahsın bilinmesi gerekirdi. Hayatı da roman gibi zaten.” ifadelerini kullandı.

İsmet Güney’in 15 Temmuz 1923’te Limasol’da doğduğunu belirten yazar Güney, sanatçının resimle ilk karşılaşmasının otuzlu yıllarda yağlıboya resmi yapan bir tabelacıyla tanışmasıyla gerçekleştiğini anlattı.

Güney’in tabelacıya girdiği andan itibaren resim yapmaya başladığını aktaran yazar Güney, “Ama tabii ki bizim Türk Cemaati resme alışık değil o dönemde ve annesi biraz ortalığı kirletir diye ona resim yapmasını yasaklamış. O da kendisini tuvalete kilitleyip annesinden gizli resim yaparmış.” şeklinde konuştu.

Güney’in lisede Kadı Burhan isimli birinden resim dersi aldığını da kaydeden Güney, bu derslerin gerçek anlamda bir ders olmadığını, daha sonra askere gittiği sırada yazıldığı akademide aldığı resim derslerinin kendisi için temel olduğunu aktardı.

Yazar Güney, İsmet Güney’in sanatın birçok dalıyla ilgilendiğini ve tüm bunların gazete kupürleri ve farklı belgelerle kayıtlı olması için kitaba eklendiğini anlatarak, gazetelerde yayımlanan şiir ve öyküleri bulunduğunu, resimleri yanı sıra fotoğraf ve karikatür çalışmaları da olduğunu dile getirdi.

- Limasol'da 1949 yılında bir Kıbrıslı Türk'ün açtığı "ilk" kişisel sergi...

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından İbrahim Çallı'yla birlikte onun atölyesinde çalıştığını da söyleyen yazar Güney, babasının, sonrasında birçok sergi açtığını kaydetti.

Güney, "Limasol'da 1949 yılında açtığı kişisel sergi, Kıbrıs sanat tarihinde bir Kıbrıslı Türk'ün açtığı ilk kişisel sergi olarak tarihe geçti" dedi.

Yazar Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kullandığı bayrağın ve devlet armasının da babası tarafından tasarlandığını hatırlatarak, bunun için açılan yarışmada birinci geldiğini anlattı.

Güney, 2005 yılında dönemin Kültür Dairesi Müdürlüğünün girişimleriyle açılan İsmet Güney Sanat Merkezi’nin toplumun ona bir hediyesi olduğunu söyledi.

Güney’in burada bir retrospektif sergi açtığını ve 2009'da vefat ettiğini de ifade eden Güney, gecede babasının Hasta isimli bir de şiirini okudu.

Etkinlik, Nilgün Güney’in kitabını sanatseverlere imzalamasıyla son buldu.