Gazimağusa Belediyesi, cuma günden itibaren İsmet İnönü Bulvarı’nda yol düzenleme ve asfaltlama yapacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 2’nci etap düzenleme projesi kapsamında tamamlanan altyapı ve kaldırım çalışmalarının ardından cuma günü itibarıyla İsmet İnönü Bulvarı’nda yaklaşık 10 gün boyunca bölümler halinde yol kemirme, temizleme ve asfaltlama çalışması yapılacak.

Sulu Çember ile Sakarya Kavşağı arasındaki güzergah cuma gününden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölgede asfalt dökümü öncesinde yol kemirme ve temizleme çalışması olacak.

Gülseren Kavşağı ile Macro AVM önü arasında altyapı çalışmaları devam ettiğinden, bu güzergâh da trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, Zorbalar Sokak’a dönüş yolu olan Manolya Sokak ile Macro AVM yanındaki otoparktan, Hasan Barbaçolli Sokak bağlantısı alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.