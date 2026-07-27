Bafra’da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kerem Yıldız (E-34) bu sabah saat 04.30’da, 135 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PR 658 plakalı araçla Bafra'ya girerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp palmiye ağacına çarpan araç alev aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç küle dönerken, iki palmiye ağacı da zarar gördü.

Kazada yaralanan sürücü Kerem Yıldız'la araçta yolcu olarak bulunan Yiğitcan Avcı (E-23) ve Rozhan Askın (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.