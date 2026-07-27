Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs meselesinin çözüme ilişkin mevcut çabaları desteklemek, sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri dinlemek amacıyla Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir saat süren baş başa görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Holguín, Erhüman ile iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Genel Sekreter’in bu öğleden sonra Kıbrıs’a gelmesini beklediklerini dile getiren Holguín, Guterres’in yarın iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini, ardından da akşam yemeğinde iki liderle bir araya geleceğini kaydetti.

Bu ziyaretin Genel Sekreter'in Kıbrıs’a olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Holguín, Guterres’in görev yaptığı 10 yıl boyunca Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilendiğini vurguladı. Holguín, Genel Sekreter’in mevcut çabaları desteklemek, olası müzakere ihtimaline yönelik sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri dinlemek amacıyla Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Holguín, “Genel Sekreter’in Kıbrıs’a gelmesini memnuiyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín, sabah saatlerinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.