Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Kıbrıs’taki mevcut durumun yeni gerginlikler üretmeye devam ettiğini savunarak, “Statüko donmuş değildir ve yeni krizlere gebedir.” dedi.

Baykallı, Kıbrıs sorunu ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de dengelerin hızla değiştiği belirterek, hiçbir statükonun kalıcı olmadığını belirtti. Kıbrıs sorununun uzun yıllardır çözümsüz kalmasının statükoyu donmuş bir yapı olmaktan çıkardığını ifade eden Baykallı, bölgesel güç mücadelelerinin merkezindeki Kıbrıs’ta olası yeni gerginliklere dikkat çekti.

Kıbrıs Rum liderliğinin Fransa ile yaptığı askeri anlaşmaya değinen Baykallı, siyasi yollarla çözülemeyen sorunların ileride farklı gerilimlere dönüşebileceğini kaydetti. Güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek çözüm arayışları yerine askeri iş birliklerine yönelinmesinin canlandırılmaya çalışılan çözüm sürecine zarar verdiğini söyleyen Baykallı, bölgedeki taraflara gerginliği artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

TDP’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımının net olduğunu belirten Baykallı, Kıbrıs meselesinin “Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan haklarına sahip çıkılması ve iki toplum arasında kalıcı barışın tesis edilmesi mücadelesi olduğunu” kaydetti.

- “Çözüm siyasi eşitlik temelinde mümkündür”

Baykallı, siyasi eşitlik temelindeki bir çözümün Kıbrıs’ın yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’in güvenliğine de katkı sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs Rum liderliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyacak adımlar atma çağrısında bulunan Baykallı, “Yeni askeri maceralara yönelmek yerine, BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer aldığı şekliyle siyasi eşitlik temelinde bir çözüm için çalışılması gerekmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın girişimlerine de değinen Baykallı, TDP’nin çözüm yönündeki çabaları desteklediğini belirtti. Baykallı, BM Genel Sekreteri ve Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yürüttüğü sürece zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Siyasi eşitlik temelinde kapsamlı çözümün ada ve bölge açısından en güçlü güvenlik ve istikrar kaynağı olacağını söyleyen Baykallı, diğer arayışların yeni gerginlik ve istikrarsızlık riski taşıdığını kaydetti.