İslamabad Temsilciliği Misyon Şefi Şenol’a Küresel Büyükelçi Ödülü

KKTC İslamabad Temsilciliği Misyon Şefi Dilşad Şenol, “Küresel Büyükelçi Ödülü”ne layık görüldü.

KKTC İslamabad Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şenol ödülünü Diplomatic Insight Group tarafından düzenlenen “6. Küresel Büyükelçi Ödülleri” töreninde aldı.

Diplomatic Insight Group Direktörü Dr. Farhat Asif törendeki konuşmasında Pakistan halkı ve Pakistan'ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek adına üstün hizmetlerde bulunan büyükelçileri, uluslararası örgüt temsilcilerini, Pakistanlı girişimcileri ve sivil toplum liderlerini onure etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Asif, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitimsel alanlardaki ve halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabaları cesaretlendirmeyi de amaçlandıklarını ifade etti.

Küresel Büyükelçi Ödülüne layık görülen ve biyografisi okunan Şenol'a ödülü Başbakan Koordinatörü Rana Ihsaan Afzal Khan tarafından takdim edildi.