İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Noel etkinliği düzenlendi.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğinde soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar tarafından geleneksel hale gelen Noel etkinliğinden elde edilen 13 bin 840 TL ve 10 Sterlin’lik gelir, bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

Noel şarkıları eşliğinde sıcak içecekler ile Noel pastası ikram edilen etkinliğe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele gönüllüleri de destek verdi.

Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa yapılarak, etkinliğe katılan yabancılara ikram edilen etkinliğe İskele Belediyesi lojistik destek sağladı. Geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde yer alan etkinlikte, İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

-Kocaismail: “Farklı kültürlerden gelsek de kalplerimiz aynı”

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail, Noel etkinliğinin farklı kültürlerden insanların ortak bir amaç etrafında nasıl kenetlenebildiğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti. İskele’de yaşayan yabancı uyrukluların, dernek yararına yıllardır böylesine anlamlı bir organizasyona imza atmasının kendileri için kıymetli olduğunu da ifade eden Kocaismail, farklı kültürlerden gelinse de kalplerin yardım etmek ve iyileştirmek duygusunda buluştuğunu söyledi ve etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.