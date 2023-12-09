İskele’de 44 yaşındaki bir kadının, yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 14.30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.(K-44), yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek “Tabipler Birliği ve Gümrük İstihsal Yasalarına aykırı hareket etmek”ten tutuklandı.

Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü içki çalan 2 şüphelinin başka marketlerden de içki çaldıkları ortaya çıktı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten, 3 Aralık tarihinde alkollü içki çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan 21 yaşındaki E.G.M. ve Ö.K.’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı marketten toplam 4 şişe daha alkollü içkiyi de çaldıkları tespit edildi.

-İzinsiz ikamet eden 8 kişiye tutuklama

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.