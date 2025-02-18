İskele Kaymakamlığı tarafından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu toplantısında, bina yangınlarının önlenmesi konusunda alınan kararlar açıklandı.

Long Beach, Bafra Turizm bölgesi, Boğaz Molto market bölgesi, Ergazi-Kurtuluş Çemberi bölgesi çok katlı yapılarda artış yaşanması sebebiyle olası bina yangınlarında risk bölgesi olarak raporlanırken, olası bir yangına müdahale edebilecek yeterli araç ve donanımlı personel sayısının artırılması gerektiği belirtildi.

İskele Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıya; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4. Piyade Alay Komutanı Hüseyin Ulak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İskele İtfaiye Şube Amiri Tahir Bulak, Şehir Planlama Dairesi Şube Amiri Salih Basri, Çalışma Dairesi Müfettişi Nuran Cihangir, Çalışma Dairesi Teknik Müfettişi Gün Okut, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Başmühendisi Serdar Kana, İlçe Müfettişi Ramazan Doğan, İlçe Müfettişi Burcu Avşar, İlçe Müfettişi Ayşe Nur Demir, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan İdare Memuru Oktay Güzel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Ahmet Orçan katıldı.

Alınan kararlar arasında Long Beach, Bafra Turizm bölgesi, Boğaz Molto market bölgesi, Ergazi-Kurtuluş Çemberi bölgesinde çok katlı yapılarda artış yaşanması sebebiyle olası bina yangınlarında risk bölgesi olarak raporlanırken, olası bir yangına müdahale edebilecek yeterli araç ve donanımlı personel sayısının artırılması gerektiği belirtildi.

Çok katlı binalara müdahale edebilecek araç ve personel sayısının artırılması ve bu araçların İskele’ye yakın bir konumda bulundurulması gerektiği, Mehmetçik bölgesinde itfaiye merkezi kurulması, risk bölgelerinde su depolarının yeterli hale getirilmesi gerektiği raporlandı.

Toplantıda, binalarda kat sayısının itfaiye imkânlarına göre belirlenmesi, sonradan artırılan katlarda yangın muslukları ve diğer konularda denetim yapılması, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın günümüz koşullarına uyarlanması, kurumlar arası istişarenin artırılması yönünde kararlar üretildi.