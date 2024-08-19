İSKELE'DE CEM DANA'NIN AÇIK DESTEKLEDİĞİ ADAY FARKLI KAZANDI

Ergün Yahat

UBP'de dün yapılan ilçe secimlerinde merakla beklenen yerlerden biri olan İskele ilçesi Kadın kolları seçiminde iddalara göre haftalardır kulislerde konuşulan iş insani Ulusal birlik partisi üyesi partide etkili isim Cem Dana'nın açık desteklediği Amber Uygun ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlunun desteklediği Fatma Darben yarışı bölgede daha fazla kadın adayların seçiminden değil Nazım Cavuşoğlu ile Cem Dananın yarışı olarak görülüyordu.

Yapılan seçimler sonrasında Çavuşoglu'nun destekledigi aday Fatma Darben 116 oy alırken Cem Dananın desteklediği aday Amber Uygun 176 oy alarak kadın kolları başkanı seçilmiş oldu..